كوشنر: للولايات المتحدة علاقة أمنية مع الإمارات استمرت لأكثر من 30 عامًا والهدف الآن هو تقويتها وإشراك إسرائيل في هذا الحوار الأمني ​.

وصل الوفد الإسرائيلي الأمريكي الذي يضم مسؤولون كبار من تل أبيب والولايات المتحدة بعد إقلاعهم لأول مرة على متن رحلة تجارية مباشرة من مطار بن جوريون إلي مطار أبو ظبي الدولي.

وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر عند الهبوط “آمل أن تكون هذه هي الأولى من بين العديد من الرحلات الجوية من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة”.

ودعا كوشنر الجميع للمساعدة في توسيع دائرة السلام في المنطقة، مشيرا إلي أن هذا الاتفاق لديه فرصة لتغيير الاتجاه في الشرق الأوسط.

كما أشار إلى صفقة محتملة لبيع طائرات إف -35 للإمارات ، وقال إنه “يمكن الحفاظ على الميزة النوعية لإسرائيل وفي نفس الوقت مواصلة تطوير التعاون الأمني”.

بعد ذلك مباشرة ، تحدث رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ، مئير بن شبات ، الذي يترأس الوفد الإسرائيلي ، باللغة العربية.

وقال: “جئنا إلى هنا لنجعل الرؤية حقيقة واقعة، نريد التعاون في مجالات مختلفة”. معربا عن تقديره لقيادة الإمارات على خطوتها الشجاعة. علي حد قوله.

خلال الرحلة ، قال كوشنر في إفادة صحفية إنه من المتوقع أن يناقش نتنياهو مع الرئيس دونالد ترامب قريبًا إمكانية بيع طائرات F-35 من الولايات المتحدة إلى الإمارات للتوصل إلى تفاهمات بشأن هذه القضية.

جاءت تصريحات كوشنر بشأن صفقة الطائرات بعد أن التقى بمستشار الأمن القومي روبرت أوبراين في القدس مع نتنياهو ووزير الدفاع بني غانتس وناقشا صفقة الطائرة. قال كوشنر إنه بعد اجتماعه مع نتنياهو ، فإنه مقتنع بأن رئيس الوزراء يشعر ب

وأضاف كبير مستشاري ترامب ، أن للولايات المتحدة علاقة أمنية مع الإمارات العربية المتحدة استمرت لأكثر من 30 عامًا والهدف الآن هو تقويتها وإشراك إسرائيل في هذا الحوار الأمني ​​أيضًا.

وقال مستشار الأمن القومي أوبراين في المؤتمر الصحفي إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الميزة النوعية للجيش الإسرائيلي في المنطقة، مثلث بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

مع مرور الطائرة في سماء السعودية ، أشاد كوشنر بسلطاتها لموافقتها على مرور الطائرة.

وأشار كوشنر إلى أن هذا اختراق يظهر ما هو ممكن اليوم في الشرق الأوسط، وأضاف، أن الغرض من الرحلة إلى أبوظبي هو القيام بأعمال تحضيرية من شأنها أن تسمح بعقد حفل توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في البيت الأبيض قريبًا.

سُئل كوشنر عما إذا كان المزيد من الدول العربية ستطبع العلاقات مع إسرائيل ، فأجاب: “الإسرائيليون يسألون دائمًا ماذا بعد ذلك، لكن دعونا نستمتع بهذا الإنجاز أولاً”.