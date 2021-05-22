سيـــاســة

وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك «حماة النيل» بالسودان (صور)

يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين
أحمد اللاهوني 9:52 م, السبت, 22 مايو 21 9:52 م, السبت, 22 مايو 21

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وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيقة للمشاركة فى التدريب المشترك ” حماة النيل ” والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين ، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة  لكلا البلدين ، والذى يأتى استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة ( نسور النيل -1 ، نسور النيل -2 ) .

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من جانبه رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة.

وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة ، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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