وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك «حماة النيل» بالسودان (صور)

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيقة للمشاركة فى التدريب المشترك ” حماة النيل ” والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين ، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين ، والذى يأتى استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة ( نسور النيل -1 ، نسور النيل -2 ) .

من جانبه رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة.