سيـــاســة

وصول الفرقاطة «برنيس» من طراز فريم بيرجامينى إلى قاعدة الإسكندرية

إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية 
أحمد اللاهوني 12:44 ص, الخميس, 15 أبريل 21 12:44 ص, الخميس, 15 أبريل 21

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أعلن العميد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، عن وصول الفرقاطة “برنيس” من طراز (فريم بيرجامينى) إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية.

وتسعى مصر باستمرار إلى تطوير قدراتها البحرية عبر انضمام قطع بحرية جديدة وكان آخرها حضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية فى يناير الماضى مراسم تسلم الفرقاطة الشبحية الأولى ” بورسعيد ” من طراز (جوويند) من شـركة ( ترسانة الإسكندرية ) لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية الذى يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية .

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وتعد الفرقاطة ( بورسعيد ) من أهم القطع البحرية التى تم بنائها فى شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100% بالتعاون مع شركة “Naval Group ” الفرنسية ، التى تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.

 كما يعتبر بناء تلك الفرقاطة تحدى حقيقى لقدرات رجال الترسانة كونها فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة كما تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات وقد إنعكس كل ذلك على تعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة المطلوب تحقيقها فى البناء .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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