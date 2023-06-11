وصول الفرقاطة «القهار» من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة “القهار” من طراز (MEKO-A200) ، بعد إتمام إجراءات الإستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى العريق ، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

وتعد الفرقاطة “القهار” الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وتتمتع الفرقاطة “القهار” بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية ، كما تعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا وإعلاءً لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

كما شاركت أعداد كبيرة من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ استعراض بحرى أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة “القهار” كتقليد بحرى أصيل.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد، والذين أثبتوا أن لدينا من الكوادر من هم قادرين على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة فى تشغيلها وصيانتها والعمل بكفاءة تامة على أنظمتها، كما هنأهم على سلامة الوصول إلى أرض الوطن ، وأوصاهم بأهمية الحفاظ على وحدتهم الجديدة والتدريب الجيد للوصول لأقصى درجات الاستعداد.

وأشار قائد القوات البحرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى بالإضافة لأحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيالاً من الأطقم العاملة مستقبلاً، موضحاً أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحرى والاستقرار فى المنطقة.

حضر مراسم الإستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من قادة القوات البحرية المصرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالى محافظة الإسكندرية.