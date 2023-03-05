وصول السفينة السياحية «Borealis» للرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه فى ظل انتعاش حركة السياحة التى تشهدها موانئ المنطقة من خلال الرحلات البحرية فقد استقبل ميناء بورسعيد السياحى فجر اليوم السفينة السياحية m/v.. Borealis وجنسيتها باهاماس قادمة من ميناء برنديس بإيطاليا وعلى متنها 832 سائحا من جنسيات مختلفه وعدد 628 طاقم السفينة.

وسوف يتم نزول الركاب للتوجه إلى مدينة القاهرة للتعرف وزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمدينة ثم العودة مساء اليوم.

وسوف تغادر السفينة الميناء فجر الإثنين 6 مارس ضمن قافلة الجنوب متوجهه إلي ميناء سفاجا.

وبنيت السفينة عام 1997 وهي تبحر تحت علم الباهاما وهي سفينة ركاب كروز تتكون من 10 طوابق و690 كابينه ممتازة تستوعب عدد ركاب من 1360 إلى 1685 راكبا وكان آخر تجديد لها العام الماضي 2022.

وقد تم تعميد السفينة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة مارغريت من هولندا (MS ROtterdam) وتعد من السفن الكبيرة والتي بها كل وسائل الراحه من حيث مساحة الغرف والمطاعم وبها حمام سباحة كبير ومسرح وصالة عرض سينمائي والسفينة مملوكه لمجموعة “Borealis Cruise Ltd”.

وتم التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف، كذا عمليات الحراسة وتأمين السياح من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة بالميناء.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلا على عودة السياحة مرة أخرى وتؤكد جاهزية موانئ المنطقة لأستقبال هذه الأنواع من السفن الكبيرة، فضلا عن اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لكل الأنشطة الأقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.