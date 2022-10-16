وصول السفينة السياحية القبرصية «Queen Elizabeth» لميناء سفاجا اليوم

استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم السفينة السياحية Queen Elizabeth القبرصية وعلى متنها 1626 سائح من جنسيات مختلفة و998 فرد طاقم وهى بطول 254 متر وعرض 32 متر وغاطس 8 متر قادمة من اليونان ،وتغادر مساء اليوم متجهة الى ميناء صلالة بعمان وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واعلان الطوارىء لكافة الجهات العاملة .



وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وسرعة انهاء الاجراءات واخذ كافة الاحتياطات الاجرائية والامنية لاستقبال السياح ،حيث تم انهاء اجراءات الجوازات على متن السفينة اثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لانهاء اجراءات التفتيش والجمارك وسط اجراءات امنية مشددة .



كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية و اظهار الموانى المصرية بما يليق بها من مكانة .