وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ميناء الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات

شهدت ميناء الإسكندرية وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ، صباح اليوم، لافتتاح عدد من المشروعات، وتفقد مشروعات جار تنفيذها.

وأعلن السفير بسام راضي، أن أهم المشروعات التي سيتم تفقدها مشروع المحطة متعددة الأغراض والتى بلغت نسبة تنفيذها قرابة 70% وتقوم بتنفيذها مجموعة الغرابلى للأعمال المتكاملة، ويقام المشروع على الأرصفة 55- 62 بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليارات جنيه.

ويصل طول أرصفة المحطة 2450 متراً وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن فى الوقت نفسه، وهى قادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول « حاويات – بضائع عامة – سيارات» ، ومن المقرر أن تقوم شركة «CMA-CGM » الفرنسية بتشغيل محطة الحاويات بحلول شهر مارس المقبل.

كما سيتم تفقد العديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرا منها والجراج متعدد الطوابق، والذى تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرا، وتقوم هيئة الميناء بتشغيله ذاتيا، ويتألف من 5 طوابق، وتم تنفيذه عبر شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل بتكلفة 407 ملايين جنيه على مساحة 15 ألف متر مربع، ليتسع إلى ما يزيد عن 3500 سيارة، بهدف توفير ساحات أكبر بالميناء والتى كانت تستغلها السيارات المستوردة، حيث يستقبل ميناء الإسكندرية سنويا قرابة 22 ألف سيارة.