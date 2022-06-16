وصول الرئيس السيسي للمؤتمر السنوي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «افريكسيم بنك»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي فاعليات النسخة 29 للمؤتمر السنوي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد افريكسيم بنك والذي يناقش مستقبل منطقة التجارة الحرة وتمكين الشباب

ويضم المؤتمر نحو 3الآف خبير مصرفي إلى جانب رؤساء الدول و الحكومات والبنوك المركزية ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى جانب بنك التنمية الأفريقي والذي قام بضخ نحو 1.5مليار دولار لإنتاج الغذاء من أجل تغطية الفجوة الغذائية في الدول التي تعتمد على أوروبا في تدبير السلع