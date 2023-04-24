وصول الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ إلى 4.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن حجم الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي 2022 – 2023 بتكلفة تصل الى 4.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 7% عن خطة العام 2021 – 2022 .

وأشار تقرير صادر عن المحافظة، أن هذا يأتي في ضؤ إن المشاركة المجتمعية والتي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر ۲۰۳۰، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية عقد الشراكات لتحقيق الأهداف .

وتشمل الخطة عددا من المشروعات المختلفة في عددا من المجالات، منها 632 مليون جنيه في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وصل عدد الكليات الى 20 كلية بنسبة 3.6% من اجمالي كليات الجمهورية، بقدرة تصل الى 69 ألف طالب و1520 عضو هيئة تدريس .

وتضمنت الخطة عدد السكان، حيث بلغ عدد العاملين لمدة 15 سنة وأكثر 1.1 مليون مشتغل، وويستحوذ القطاع الحكومي على 11.1% من المشتغلين، فيما بلغ عدد السكان 3.7 مليون نسمة بنسبة 75.6% من الريف وبمساحة كلية تصل الى 3.5 كيلو متر مربع ، بينما وصل معدل البطالة 2.7% .

كما بلغت مشروعات خدمات تطوير الإسكان بتكلفة تصل الى مليار حنيه منها استكمال تطهير وتعميق بوغاز بحيرة البرلس ” مرحلة أولى ” بتكلفة 200 مليون جنيه، واستكمال طريق رافد أبو الروس ” مطوبس ” مرحلة ثانية بتكلفة 199 مليون جنيه، وانشاء محطة تحلية بلطيم بطاقة 60 ألف م 3 يوميا بتكلفة 150 مليون جنيه، بالإضافة الى استكمال الإسكان الاجتماعي، واستكمال انشاء طريق الرياض / سيدي سالم بطول 36 بتكلفة 100 مليون جنيه.

كما شملت مشروعات الرعاية الصحية 25 مشروع بتكلفة 1.2 مليار جنيه، حيث بلغت عدد المستشفيات 22 مستشفى و5 مراكز اسعاف.

اما مشروعات التنمية المحلية فقد بلغت 190 مشروع، وبتكلفة 765 مليون جنيه منها تطهير مصرف كتشنر بتكلفة 108 مليون جنيه، وورفع كفاءة الانارة وتطوير 2 مجزر ، وتطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية.

كما تم رصد قرابة 300 مليون جنيه، لتطوير خدمات النقل، وبعدد كباري قدرها 186 كوبري، كما بلغت أطوال شبكة الطرق المرصوفة 2494 كيلو.

ومن المشروعات التي يتم تنفيذها انشاء محور كوبري فوة بطول 16 كيلو مرحلة أولى، وازدواج طريق المحلة – كفر الشيخ – دسوق – دمنهور – حوش عيسى – جناكليس بتكلفة 200 مليون جنيه.