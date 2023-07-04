وصول أول أفواج حجاج القرعة إلى مطار القاهرة (فيديو)

وصلت أول أفواج حجاج القرعة إلى مطار القاهرة -اليوم الثلاثاء- بعد عودتهم من أداء مناسك الحج والانتهاء منها، وسط إجراءات ميسرة من القائمين على بعثة حج وزارة الداخلية.

واستقبل الحجاج في مطار القاهرة أهلهم وذويهم، وعبروا عن سعادتهم بعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” يوضح سعادة الحجاج عند عودتهم بمطار القاهرة، وحفاوة استقبالهم:

وأشاد الحجاج بالخدمات التي قدمت لهم أثناء فترة أداء مناسك الحج في مكة، وبمشعر عرفات ومنى، من إقامة وانتقالات ورعاية.

وحرصت وزارة الداخلية المصرية على تجهيز غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بالمدينة المنورة لتلبية كافة احتياجات حجاج القرعة.

ووفرت غرفة عمليات مجهزة كليًا ومدعمةً بالتقنيات الحديثة على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.

وعمل الضباط والأفراد على مدار الـ24 ساعة من أجل التسهيل والتيسير وإنهاء كافة الإجراءات، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم، واستقبال الشكاوى والتعامل الفورى معها.

واحتوت الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بمصر، وتقديم كافة الخدمات الخاصة بالحقائب المفقودة.

وضمت الغرفة قسم الحاسب الآلي الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونيًا، وكذا تخصيص غرف لذوى الإحتياجات الخاصة.

وسهلت البعثة دخول الحجاج للروضة الشريفة من خلال التنسيق المسبق، وحجز مواعيد الزيارة، كما يتم مرافقتهم من خلال مجموعة من الضباط لتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.