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وصول أولى شحنات لقاح كورونا مطار القاهرة الدولي (فيديو)

الفئات الأولى بالرعايا لها الأولوية
المرسي عزت 11:48 م, الخميس, 10 ديسمبر 20 11:48 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

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وصلت مساء اليوم الخميس، مطار القاهرة الدولي أولي شحنات من لقاحات فيروس كورونا قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مجاهد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.

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بقلم المرسي عزت

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