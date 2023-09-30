وصول أولى رحلات «مصر للطيران» من طوكيو إلى القاهرة.. واستقبالها بتقليد رش المياه

وصلت فجر اليوم أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار ناريتا بطوكيو باليابان من طراز دريم لاينر B787 -9 وعلى متنها 147 راكبا، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المعروف لاستقبال أولى الرحلات القادمة من الخطوط الجديدة.

وكان في استقبال ركاب الطائرة السفير الياباني بالقاهرة هيروشي أوكا وحرمه، ورافقه الطيار محمد عليان نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان على متن الطائرة الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار سابقاً.

وقام فريق من مصر للطيران بتقديم عدد من الهدايا التذكارية والورود لركاب الرحلة، احتفالًا بوصول أولى رحلات “مصر للطيران” من اليابان إلي مصر.

يذكر أن رحلة الذهاب من القاهرة إلى مطار ناريتا غادرت مساء الخميس الماضي وكان في وداعها وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي والسفير الياباني ومجموعة من قيادات الطيران المدني.