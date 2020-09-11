وصول أولى رحلات شركة «سكات إير» لمطار شرم الشيخ بعد استئناف الحركة (صور)

القادمة من كازاخستان وعلى متنها 234 راكبا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة سكات إير القادمة من كازاخستان وعلى متنها 234 راكبا وذلك بعد استئناف جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ.

يأتي هذا استمراراً لجهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.







وفور الوصول تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود.







كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة انهاء إجراءات الوصول لهم، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين الركاب.