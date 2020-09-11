نقل وملاحة

وصول أولى رحلات شركة «سكات إير» لمطار شرم الشيخ بعد استئناف الحركة (صور)

القادمة من كازاخستان وعلى متنها 234 راكبا
دعاء محمود 2:44 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20 2:44 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة سكات إير القادمة من كازاخستان وعلى متنها 234 راكبا وذلك بعد استئناف جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ.

يأتي هذا استمراراً لجهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وفور الوصول تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود.

كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة انهاء إجراءات الوصول لهم، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين الركاب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً