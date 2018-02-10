وصول أكبر وفد تجاري بريطاني لمصر منذ عقدين

بمشاركة ما يزيد عن 50 شركة، في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والصحة والتعليم سفير بريطانيا بالقاهرة: نرى الكثير من الشركات البريطانية تتطلع للاستثمار بمصرمتابعاتوصل المبعوث التجاري البريطاني لمصر، السير جيفري دونالدسون، إلى مصر يوم السبت في زيارة تستغرق خمسة أيام، حيث يرأس

بمشاركة ما يزيد عن 50 شركة، في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والصحة والتعليم

سفير بريطانيا بالقاهرة: نرى الكثير من الشركات البريطانية تتطلع للاستثمار بمصر







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وصل المبعوث التجاري البريطاني لمصر، السير جيفري دونالدسون، إلى مصر يوم السبت في زيارة تستغرق خمسة أيام، حيث يرأس أكبر وفد تجاري بريطاني منذ ما يقرب من عقدين، وفق بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة



وسوف تركز الزيارة على قطاعات النفط، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، وسيشارك نحو ما يزيد على 50 شركًة، بما في ذلك مستثمرين حاليين في مصر مثل شركات بومباردييه (Bombardier) وفوجيتسو (Fujitsu) وموت ماكدونالد (Mott MacDonald) وجلاكسو سميث كلاين (GSK) بالإضافة إلى الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في مصر للمرة الأولى.



ويضم الوفد 33 شركًة من الوكالة الأسكتلندية للتنمية الدولية و6 شركات من مجلس صناعات الطاقة، الذي تركز شركاته على صناعة النفط والغاز. ويضم الوفد كذلك 14 شركًة من قطاع النقل والرعاية الصحية، و4 شركات تركز على الفرص في قطاع التعليم.



وسيلتقي جيفري دونالدسون مع وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل؛ ومع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر؛ ومع وزير الصحة، الدكتور أحمد راضي؛ ومع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي؛ ومع وزير التعليم العالي، المهندس خالد عبد الغفار؛ ومع وزير النقل، المهندس هشام عرفات.



وقال دونالدسون: “إن هذا الوفد هو أكبر وفد تجاري أستقدمه إلى مصر، كما أنه يمثل علامة مشجعة جدًا على الإمكانات الهائلة التي تراها الشركات البريطانية فيما يتعلق بالاستثمار في مستقبل مصر”.



وأضاف: “تسعى مصر والمملكة المتحدة لضمان بقاء علاقتهما التجارية قوية وأقوى مما سبق، من خلال ضمان استمرارية تأثير ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني من الناحية الحقيقية أن روابط الاستثمار بين البلدين يمكنها أن تزداد قوًة يومًا بعد يوم.”



من جانبه، قال السفير جون كاسن: “نرى أن مصر تجني ثمار الإصلاحات الأخيرة، وهو ما يبدو واضحًا من خلال ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية والصادرات”



وأضاف أن المملكة المتحدة، باعتبارها أكبر شريك اقتصادي لمصر، هي هنا لدعم مصر -من خلال عملنا مع الحكومة المصرية، عن طريق مبادرة “مصر تبدأ”، وهي صندوقنا الجديد لدعم الشركات الناشئة المصرية، ومن خلال الروابط الموجودة بين مؤسساتنا التجارية”



وتابع “أما الخطوة التالية فهي وصول تأثير هذه الإصلاحات على حياة المصريين اليومية، من خلال خلق فرص عمل، ومن الرائع أن نرى الكثير من الشركات البريطانية تتطلع للاستثمار للقيام بذلك”