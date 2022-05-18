وصول أتوبيس حديث لدعم نشاط المركز الإقليمى لنقل الدم بمطروح

أستقبل المركز الإقليمى لنقل الدم بمطروح أتوبيس حديث لحملات الدم ومجهز على أعلى مستوى ومزود بجميع الاجراءات القياسية والعالمية لضمان راحة المتبرع وسلامته لتقديم خدمات طبية لائقة لأهالى مطروح.

ويأتى توفير هذا الأتوبيس الحديث لحملات الدم للمركز الإقليمى لنقل الدم بمطروح فى إطار العمل على النهوض بالخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة للتيسير عليهم .

و افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يوم أمس الثلاثاء معرض ختام الأنشطة الطلابية بمدارس إدارة النجيلة التعليمية بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد عبدالتواب محمد رفعت رئيس مدينة النجيلة و مفتاح الجرارى نقيب معلمى مطروح والمهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية ورئيس مجلس أمناء النجيلة وعدد من عمد ومشايخ ومعلمى وأهالي النجيلة .

وأشاد محافظ مطروح بجهود الطلاب والمعلمين بالمعرض والتأكيد على أهمية ربط الطالب بالمناهج وتحقيق الاستفادة مع تنمية المهارات والمواهب.

كما أكد محافظ مطروح خلال احتفالية غنائية واستعراضية لطلاب مدارس النجيلة على أهمية الحرص على جودة التعليم ،مع تخريج طالب متميز مشيرا الى جهود المحافظة في توفير 168 منحة دراسية بكليات القمة بالجامعات الخاصة لتخريج كوادر لمطروح تم تكريم أول 5 أطباء خريجى المنح العام الماضى بما يعمل على استقرارهم لخدمة أهالي مطروح.،مع أهمية الحفاظ على جودة التعليم

ووجه محافظ مطروح لهيئة الأبنية التعليمية بالعمل على الاسراع في رفع كفاءة المدارس المدرجة بخطة الادارة التعليمية بالنجيلة ومنها توسعة مدرسة النحيلة الثانوية بنين وبنات والنجيلة الصناعية و الإنتهاء من مدرسة أبو بكر الصديق خلال 10 أيام وكذلك صيانة مدرسة الزاوية الإعدادية والمثانى الابتدائي والاعدادى وتقسيمها بنين وبنات حرصا على منع تسرب الفتيات من التعليم.واشار الي انه تيسيرا على طلاب مطروح سيتم عقد لجان إمتحانات الثانوية العامة بكل مدينة لتخفيف معاناة انتقال الطلاب الى الادارات التعليمية المجاورة مع توفير التأمين اللازم .وكرم محافظ مطروح عدد من المعلمين المتميزبن والقيادات التعليمية بالنجيلة وأهدى مجلس أمناء إدارة النجيلة التعليمية المصحف الشريف لمحافظ مطروح تقديرا لجهوده في الارتقاء ودعم منظومة التعليم بالمحافظة.