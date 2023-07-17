وصول آخر أفواج حج القرعة إلى مطار القاهرة (صور)

وصل إلى مطار القاهرة الدولي آخر أفواج حج القرعة ، العائدون من الأراضي المقدسة عقب آداء فريضة الحج، بعد إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم، ضمن اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ.

وحققت بعثة حج القرعة نجاحًا في توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة آدائهم مناسك الحج.

ووفرت بعثة الحج الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلاً عن نفرهم لمزدلفة، ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.

وأعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام.