وصل لأعلى مستوى منذ يناير 2012 .. ارتفاع سعر البن في بورصة نيويورك

نمت قيمة العقود الآجلة للبن لشهر مارس بنسبة 1.93٪ لتصل إلى 2.262 دولارًا للرطل

تجاوزت العقود الآجلة للبن لشهر مارس في بيانات التداول في نيويورك 2.27 دولار للرطل للمرة الأولى منذ يناير 2012، وفقًا لبيانات تداول العقود الآجلة لشركة ICE.

اعتبارًا من 17.09 بتوقيت موسكو، نمت قيمة العقود الآجلة للبن لشهر مارس بنسبة 1.93٪ لتصل إلى 2.262 دولارًا للرطل. قبل دقائق، وصل الرقم 2.27 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2012.

ارتفعت أسعار القهوة للشهر الخامس على التوالي. هذا هو أطول نمو منذ عام 2010. ثم ارتفعت تكلفة القهوة بشكل مستمر من يونيو إلى أكتوبر. وصولا لشهر نوفمبر.

وفي الوقت الحالي، ارتفعت تكلفة القهوة بنسبة 10.5%، وهذا هو أعلى نمو منذ يوليو.

تستشهد وكالة “بلومبرغ” بخطر تعطل الإمدادات والظروف الجوية غير المواتية في البرازيل من بين أسباب هذا الارتفاع في الأسعار.

يذكر وأنه في جنوب البرازيل، تتساقطت الثلوج في الشارع وصولاً إلى -8 درجة تحت الصفر. وأحيانا يؤدي الصقيع إلى موت مزارعي البن ما يؤدي إلى زيادة أسعار البن العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر النقل التجاري الناجم عن الوباء لمعدلات قياسية.