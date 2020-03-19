وصل الإجمالي إلى 13 شخصًا.. ضبط أحد مروجي الشائعات عن «كورونا»

ضبط بعد التشكيك فى قدرة وإمكانيات المستشفيات في استقبال والتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا".

ألقت الأجهزة الأمنية -اليوم الخميس- القبض على أحد العناصر الإثارية، لترويجه بيانات مغلوطة وأخبار كاذبة، عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، ليصل إجمالي المقبوض عليهم إلى 13 شخصًا.

وأكدت التحريات أن الشخص ضبط بعد التشكيك فى قدرة وإمكانيات المستشفيات في استقبال والتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا”، وذلك على غير الحقيقة بغرض إثارة الرأى العام.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكور، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد قال في اجتماع الحكومة، إن هناك بعض الفئات اعتمدت على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، ما أعطى صورة سلبية في الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع ملف فيروس “كورونا”.

وأضاف مدبولي أن ذلك أعطى في الوقت ذاته انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض في مصر بصورة كبيرة، ونتج عنه اتخاذ بعض الدول عددًا من الإجراءات ضد مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن ذلك تم على الرغم من أن الدولة، وكل أجهزتها أظهرت مستوى عاليًا من الاحترافية في التعامل مع ملف مواجهة فيروس “كورونا” الجديد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره ببعض مناطق العالم.

وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية؛ التي من شأنها تحقيق الردع لكل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة.

ووصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 210 حالات إصابة، و6 وفيات.