وصلت 100 ألف جنيه.. طلب إحاطة في «النواب» بشأن أسعار تذاكر حفلات الفنانين

تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن “أسعار التذاكر الخيالية لنجوم الغناء والفن في حفلات الساحل الشمالي”.

وقالت عضو مجلس النواب في طلبها: “أحيا الفنان عمرو دياب والملقب بالهضبة، حفلًا غنائيًا بمدينة العلمين، وصلت أسعار باقات التذاكر إلى 100 ألف جنيه مصري للطاولة ( 5300 دولار أمريكي)، فضلًا عن القواعد التي تحدد ارتداء اللون الأبيض لجميع الحضور، وعدم السماح لأي أشخاص يرتدون ملابس أخرى، في حين وصلت سعر التذكرة لحفلة الفنانة روبي إلى 35 ألف جنيه، بينما تراوحت سعر تذكرة الفنان تامر حسني سعر ما بين 3500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما أحيا الفنان محمد منير حفلًا غنائيًا بالإسكندرية”.

وأضافت: “يبدوا أنه يخفى على الكثير من نجوم الفن والغناء في بلدنا الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع عريض من المواطنين في مصر، فمثل هذه الأسعار تستفز غالبية المواطنين الذين يعانون الآن بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مستوى معيشة المصريين”.

وتابعت: “لم نر أي دور مجتمعي لنجوم الغناء والفن في مصر، في أي وقت من الأوقات التي شهدتها بلدنا، كما هو المعتاد من نجوم الفن في مختلف المجتمعات في العالم، بل يعيشون في معزل، حتى مشاركاتهم في إعلانات التبرعات خلال شهر رمضان، تكون بمقابل مادي كبير”.

وتساءلت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: “هل تتابع مصلحة الضرائب بوزارة المالية حفلات المطربين ونجوم الغناء في مصر التي يتم تنظيمها طوال العام، وبشكل خاص خلال أيام الإجازات والأعياد، لتحصيل حقوق الدولة؟!”.