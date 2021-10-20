وصلت لـ100%.. رئيس أكاديمية الشرطة يعلن نسب نجاح الخريجين الجدد (فيديو)

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة ، عن تخريج 1270 من طلبة كلية الشرطة و50 طالبًا وافدًا من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، وهي: “فلسطين، الصومال، تشاد” بنسبة نجاح بلغت 99.6%، وتخريج 306 من طلبة الكلية الحاصلين على ليسانس الحقوق بنسبة نجاح 100%، بينهم 200 طالب حصلوا على الماجيستير في القانون، وكذا تخريج 346 طالبًا وطالبة من قسم الضباط المتخصيين بنسبة نجاح 100%، وحصلوا على دبلومة في كلية الشرطة في إدارة الأزمات والكوارث، وتخريج 146 ضابطًا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التى تمنحها كلية الدراسات العليا منهم 31 ضابطًا وافدًا، بنسبة نجاح 86.11%.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة ، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مركز بحوث الشرطة تمكن من تدريب 253 متدربًا من 34 دولة إفريقية، و450 ضابطًا من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني.

وقال مساعد الوزير: إننا نعد جيلًا واعدًا من الرجال يحملون رسالة أمن الوطن، ونحن تخطو خطوات واثقة نحو المستقبل، والدعامة البشرية لأجهزة الشرطة يجب أن تكون على قدر من الكفاءة والفاعلية، لذا يتم تطوير الكيانات الأمنية بشكل دوري بما يكفل لها القدرة على مواكبة التطورات على الساحة الأمنية، وحرصت على إقامة منشآت تعليمية وتدريبية ومعيشية لزيادة الطاقة الاستيعابية بكلية الشرطة لمواجهة متطلبات الواقع الأمني”.

وتابع: أنشأت وزارة الداخلية مركزًا للبحوث والدراسات الأمنية على أعلى مستوى بهدف رصد وتحليل المشكلات ذات البعد الأمني، وسيناريوهات التعامل المحتملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية.

وأضاف أن مركز بحوث الشرطة عقد 15 ورشة عمل داخلية حول مخططات إسقاط الدول من الداخل، وكيفية مواجهتها شارك فيها 320 متدربًا من جهات الدولة الحكومية، فضلًا عن طلبة الجامعات الحكومية والخاصة.

وتطرق إلى التدريب المشترك المتواصل بين طلبة كلية الشرطة والحربية، وذلك لتوحيد المفاهيم الأمنية، واستجابة لتحديات الأمن الراهنة، ومشاركة طلاب الحربية يحمل في ثناياه روابط الصداقة.

وأكد أن 19 طالبًا من رعايا الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية تخرجوا من الكلية اليوم، إدراكًا لدور في محيطها الإفريقي، وهي: إفريقيا الوسطى، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، جيبوتي، غينيا كوناكري.

وأشار إلى التحاق 12 طالبًا بالكلية من رعايا الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، وهي: الكاميرون جنوب السودان، زامبيا، سيراليون، ليسوتو، وذلك في إطار منحة دراسية في إطار العامين الدراسيين.