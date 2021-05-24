وصلة «مطروح» ترفع التمويل المقدم من «سيمنز» للقطار السريع

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن التمويل الذى ستقدمه شركة سيمنز العالمية للخط الأول من مشروع القطار السريع «العين السخنة – العلمين» ستتم زيادته بعد مد مساره ليصل إلى مطروح.

وأضافت المصادر أن الاتفاق مع «سيمنز» كان يشمل تدبير 3 مليارات دولار للخط الأول، مشيرة إلى أنه جار إعادة تقدير القيمة بعد مد مسار القطار من العين السخنة إلى مطروح بدلا من العلمين بزيادة تصل إلى 200 كيلو متر .

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز فى يناير الماضى لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، بإجمالى أطوال حوالى 1000 كيلو متر على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزارة النقل أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات طويلة انتهت بعد لقاء ممثلى الشركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى باتفاق الطرفين على شروط ممتازة، بفكر مختلف فى التشغيل عن نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة، وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم، لا توجد بها تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به فى السكك الحديدية الحالية.

وأكد وزير النقل الفريق كامل الوزير – فى تصريحات سابقة – أن المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الألمانية، فى إطار حرص الرئيس السيسى على تفعيل هذه العلاقات فى كل المجالات.

وأضاف أن مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كيلو متر، ويشمل 15 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحى، وتخطيط المسار، مشيرا إلى أنه جار العمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار، وكذلك المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وتابع: «ستبدأ الشركة الألمانية فى أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بالتزامن مع هذه الأعمال، بجانب تصنيع وتوريد 34 قطار ركاب و10 جرارات لنقل البضائع، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع سيمنز».