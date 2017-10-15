وصلة تتجه لرفع أسعار خدمات الكول سنتر 15%

محمود جمالتدرس شركة «وصلة» لخدمات الكول سنتر رفع أسعار تقديم خدماتها بالسوق المحلية، بداية العام المقبل، بنسبة 10 - %15.وأرجع سعيد رياض، مدير القطاع التجارى بالشركة، رفع السعر إلى زيادة تكاليف التشغيل خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو %20 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 وعدم قدرة ال

محمود جمال

تدرس شركة «وصلة» لخدمات الكول سنتر رفع أسعار تقديم خدماتها بالسوق المحلية، بداية العام المقبل، بنسبة 10 – %15.

وأرجع سعيد رياض، مدير القطاع التجارى بالشركة، رفع السعر إلى زيادة تكاليف التشغيل خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو %20 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 وعدم قدرة الشركة على تحميل تكاليف إضافية أخرى، بعد الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الطاقة وتكلفة دوائر الربط الدولى، مع أسواق الخليج وأوروبا، والتى يتم استئجارها من المصرية للاتصالات.

وأوضح لـ «المال» أن شركته ستخطر عملاءها بالزيادات خلال تجديد التعاقدات السنوية، والتى تبدأ فى يناير من كل عام، للحفاظ على مستوى جودة الخدمة.

وانفردت «المال» فى سبتمبر الماضى، بالكشف عن الأسعار الجديدة للمكالمات الدولية بناء على الإطار التنظيمى الذى أرسله جهاز تنظيم الاتصالات إلى شركات الاتصالات، وحدد سعر الدقيقة من مصر إلى الدول العربية وأمريكا خلال أوقات الذروة بـ 5.25 جنيه، و4.05 جنيه فى غير أوقات الذروة، و6.15 جنيه لدول الاتحاد الأوروبى وكندا للذروة، و5.25 جنيه فى غير أوقات الذروة.

أما بالنسبة لباقى دول العالم، فيتم احتساب سعر الدقيقة خلال أوقات الذروة بـ 7.65 جنيه، و6 جنيهات فى غير أوقات الذروة، و12 جنيهًا للدول التى يصعب الوصول إليها فنياً، مثل الجزائر ومالى وموريتانيا.

وكشف «رياض» عن اعتزام الشركة افتتاح فرع جديد فى مدينة أسيوط خلال أيام يضم 200 مقعد لتقديم خدمات «الكول سنتر» إلى عملائها المحليين، ومن المقرر أن يبدأ تلقى المكالمات أواخر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى تقدم 350 شخصا للوظيفة حتى الآن.

وألمح إلى إجراء مفاوضات مع 8 شركات إماراتية وسعودية تعمل فى خدمات التجارة الإلكترونية والاستثمار العقارى، على تقديم خدمات «الكول سنتر» إليها من مصر عبر 150 مقعدا.