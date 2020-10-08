وصلات وكباري جديدة تنهي تكدس الشاحنات أمام بوابات ميناء الإسكندرية

أكد مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، أن الكباري الجديدة والوصلات الحرة التي تم الانتهاء منها ساعدت على إنهاء تكدس الشاحنات أمام بوابات الميناء.

وأضاف في تصريحات له أنه تم الانتهاء مؤخرا من إنشاء مشروع وصلة حرة تربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي.

ويأتي تنفيذ المشروع بتكلفة تصل الى 564 مليون جنيه، والذي يمثل خطوة هامة نحو تيسير حركة السيولة المرورية والخدمة بميناء الدخيلة الذي تمر به 25% من تجارة مصر.

وتم الانتهاء رسميا حسب المصدر من انشاء جزئي المشروع والتي تتمثل في الكباري الخاصة بالوصلة بطول 5 كيلو مترات، بالإضافة الى الانتهاء من الجزء الثاني والمتمثل في ساحات اللواري، وذلك عبر شركة النيل العامة للطرق والكباري.

كما تم الانتهاء من عملية رفع كفاءة كوبري 27 والذي يعد المدخل الرئيسي لميناء الإسكندرية أمام الشاحنات، وذلك عبر شركة النيل العامة لإنشاء الطرق أيضا والتي تعد إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة وصلت الى قرابة 15 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ وصلة حرة أخرى تربط بين ميناء الاسكندرية والطريق الدولي الساحلي وصلت إلى قرابة 85%، والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري بتكلفة 905 ملايين جنيه.

وذكر أن ميناء الإسكندرية لم تتأثر بتراجع أعداد السيارات المستوردة كما تردد مؤخرا، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فقد تداولت في الميناء خلال أغسطس الماضي 6663 سيارة ملاكي، وتم تحصيل مبلغ 5.3 مليون جنيه، من التوكيلات الملاحية التابعة للخطوط الناقلة للسيارات.

يأتي ذلك على خلفية انسحاب الخط الملاحي العالمي نبتون اليوناني والذى يعد أكبر الخطوط الناقلة للسيارات، تحويل مسار سفنه من ميناء الإسكندرية مطلع سبتمبر الماضي.

وأشار مسئول الخط في مصر في تصريحات سابقة إلى أن قرار تحويل خدمات الخط من ميناء الإسكندرية بسبب التكدس وزيادة الرسوم التى تم فرضها مؤخرا، خاصة وأن سفن الخط تتميز بضخامتها واحتياجها إلى مساحات شاسعة لتخزين وتفريغ السيارات.

وكان قد أشار الربان طارق شاهين إلى أن العبارات «حاملات السيارات» تتميز عن غيرها من السفن المترددة على مينائى الإسكندرية والدخيلة بأنها لا تنتظر بمنطقة المخطاف «منطقة انتظار السفن»، بل تقوم بالدخول مباشرة إلى الرصيف المخصص لها.

ولفت إلى أن ميناء الإسكندرية يمتلك جراجا متعدد الطوابق مجهزا بأحدث الأجهزة لتفريغ السيارات بأحدث النظم العالمية وهو قريب من أغلب الأرصفة التى تستقبل «حاملات السيارات»، مؤكدا أنه يعمل على مدار 24 ساعة ما يجعل العبارة تقوم بتفريغ حمولتها فور دخولها على الرصيف.

وقال إن الميناء لم يعد يعانى من التكدس الذى كان يراه الجميع من قبل، بالإضافة إلى المرونة والتسهيلات التى يقدمها الميناء للخطوط الملاحية ولعل آخرها بعض الرسوم التى اشتكى منها البعض مثل الخاصة بالمرور والحماية المدنية والتى تقرر تخفيضها بأكثر من 50% تسهيلا وتشجيعا لتلك الخطوط.

وأوضح «شاهين» أن ميناء الإسكندرية لديه أرصفة ذات أعماق تصميمية قادرة على استقبال أكبر العبارات فى العالم، وتم تزويد ودعم الخدمات البحرية به بعدد من القاطرات ذات قوة شد مختلفة قادرة على تقديم أفضل خدمات القطر والإرشاد، كما أنه يرتبط بالطرق السريعة والطريق الدولية الساحلية بعدد من المحاور مما يساعد فى تسريع وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع منه وإليه.