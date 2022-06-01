وصفى عبد الله مدير مديرية التموين لـ«المال»: ندرس إقامة منطقة لوجستية فى بنى سويف على 33 فدانا

كشف المهندس وصفى عبدالله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بنى سويف، أنه يتم حاليا دراسة إقامة منطقة لوجستية على مساحة 33 فدانا تتضمن مشروعات تعبئة وتغليف وموانئ جافة ومراكز بيع، وذلك فى المنطقة الصناعية بمحافظة بنى سويف.

وقال لـ«المال» – على هامش جولة تفقدية فى المحافظة يوم الثلاثاء الماضى – إنه تم اختيار تلك المنطقة بعد عدة زيارات لعدد من المواقع والمناطق فى أنحاء المحافظة قام بها مسئوولو الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومحافظة بنى سويف والهيئة العامة للموانئ الجافة.

وأضاف أن التكلفة المالية لإقامة المنطقة والفترة الزمنية المستهدف خلالها الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها قريبا.

وبحسب ديوان محافظة بنى سويف فإن الموقع النهائى للمنطقة اللوجستية المستهدف إقامتها سيكون بالقرب من منطقة بياض العرب الصناعية ومنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة ومنطقة الصناعات الثقيلة.

وتتميز تلك المنطقة بأنها على طريق القاهرة أسوان الصحراوى، والقاهرة أسيوط الصحراوي، وطريق الكريمات بنى سويف الحر.

وفيما يتعلق بالتوجيهات الرئاسية لوزارة التموين فى إنشاء أسواق جملة فى المحافظات، أكد «عبدالله» أنه يتم بحث الأماكن الملائمة لإقامة أسواق جملة، إضافة إلى سلاسل تجارية وهايبر ماركت فى المدن الجديدة فى المحافظة.

وأوضح أنه يتم أيضا بالتعاون مع الغرفة التجارية والجهات المعنية بحث إقامة أسواق تجزئة فى المحافظة.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق أيضا مع الغرفة التجارية والوحدات المحلية فى بنى سويف بإقامة معارض سلعية بتخفيضات مناسبة تصل إلى %25 عن مثيلاتها فى السوق المحلية.

وأكد أنه تم الإبقاء على 7 معارض سلع غذائية حتى نهاية العام الجاري، من أصل 26 معرضا كانوا مقامين خلال رمضان الماضى.