وسيم السيسي يكشف المؤامرة في صالون الأوبرا الثقافي

ولاء البري:



يبدأ صالون الأوبرا الثقافى فعاليات موسمه الجديد 2017 – 2018 بلقاء مع العالم والمفكر المصري الكبير الدكتور وسيم السيسي يقام تحت عنوان “المؤامرة” فى السابعة مساء الأربعاء 18 أكتوبر، على المسرح الصغير ويديره الفنان أمين الصيرفى، حيث يتناول الخطط والمؤامرات التى تحاك ضد مصر ومحاولات تفتيت الشرق الأوسط وإعادة ترسيمه والإجراءات المتخذة لإفساد تلك المخططات، ويتخلل الصالون فقرة فنية لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ويشدو بها المطرب محمد الشريف.

جدير بالذكر أن الدكتور وسيم السيسي، عالم ومفكر مصري مرموق، عرف عنه حبه للتاريخ المصري القديم، أستاذ المسالك البولية بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، زميل كليات الجراحين الملكية في إنجلترا، اسكتلندا وامريكا، له أبحاث عديدة في علم المسالك البولية وبراءة اختراع لجهاز خاص بالمسالك، تم اختياره في موسوعة who is who العالمية لإنجازاته العلمية والفكرية، عضو الجمعية الأمريكية لدراسات الظواهر الجوية، مقدم برنامج تليفزيونى بعنوان في البدء كان يتناول خلاله معالم الحضارة المصرية القديمة، وضع عدة مؤلفات هامة منها كتاب الطب في مصر القديمة، نظرة طبية فاحصة في الحب والجنس ومصر التي لا تعرفونها.