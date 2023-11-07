«وسيلة» توقع بروتوكول تعاون مع نادي هليوبوليس لتقديم حلول تمويلية متنوعة

أعلنت شركة وسيلة عن شراكتها الاستراتيجية مع فرع الشروق حيث تمت مراسم التوقيع يوم الاثنين الماضي، في مقر النادي.

شراكة وسيلة مع نادي هليوبوليس الرياضي

وقالت الشركة في بيان، إن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين تجربة الأعضاء بشكل عام من خلال تقديم حلول تمويلية فريدة لأعضاء النادي. وتنعكس هذه الشراكة من خلال إقامة جناح خاص للشركة داخل مقر النادي، حيث يمكن للأعضاء استكشاف مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية في مختلف القطاعات، بما في ذلك اشتراكات النادي والتعليم والتشطيب والأثاث المنزلي والإلكترونيات والتأمين والرعاية الصحية بالإضافة إلى منتجات وخدمات أخرى، وتقدم وسيلة حلولا تمويلية حصرية لأعضاء نادي هليوبوليس، تشمل خيارات سداد مرنة تمتد من 6 إلى 60 شهرًا.

حضر مراسم التوقيع أحمد الغندقلي، العضو المنتدب لشركة وسيلة، وعمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، والدكتور عمر يحيى، مدير نادي هليوبوليس – الشروق، ورهان رفعت، مدير تطوير الأعمال في وسيلة بالإضافة الى كل من محمد عبد العزيز رزق، نائب رئيس مجلس الادارة و إسلام سيف النصر، عضو مجلس الإدارة وأحمد نصار عضو مجلس الادارة و تامر اسماعيل عضو مجلس الإدارة وماجد الغندور المدير التنفيذي و عبدالعزيز صبحي، المدير المالي وبعض قيادات شركة وسيلة.

أوضح العضو المنتدب لشركة وسيلة، أحمد الغندقلي: “إن هذه الشراكة هي دلالة على اهتمامنا بتقديم وسائل مختلفة لخدمة العملاء من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول التمويلية لأعضاء النادي والتي تهدف إلى تعزيز تجربتهم وتيسير وصولهم إلى مجموعة متنوعة من الخدمات.

ومن جانبه أعرب عمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي، عن سعادته قائلاً: “نحن سعداء بالتعاون مع شركة وسيلة كشريك موثوق به حيث ستعزز هذه الشراكة التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لأعضائنا وجعل تجربتهم في النادي أكثر متعة”.

وعلق الدكتور عمر يحيى، مدير نادي هليوبوليس الرياضي – الشروق: “نحن نتطلع لهذه الفرصة للتعاون مع شركة وسيلة في تقديم حلول تمويلية متميزة لأعضائنا. سوف تعزز هذه الشراكة تجربة أعضائنا في النادي وتجعلها أكثر سهولة وتنوعًا.”

وتؤكد هذه الشراكة التزام وسيلة ببناء تحالفات قوية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، وعملها الجاد المستمر في تقديم حلول تمويلية فريدة لعملائها.

جدير بالذكر أن وسيلة هي شركة تمويل استهلاكي مرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة AUR Capital. وتعتبر AUR Capital شركة رائدة في مجال رأس المال الخاص في السوق المصري، وتهدف AUR Capital الى أن تصبح الشركة الرائدة في مجال رأس المال الخاص في مصر من خلال تحقيق عوائد استثنائية للمستثمرين وبناء علاقات طويلة الأمد مع شركائها، في إطار من التفوق المهني والالتزام.