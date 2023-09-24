وسيط إعادة تأمين: لا بد من الوصول للأفراد محدودي الدخل بمنتجات وبأسعار مناسبة

قال سوفيك بانيرجيا، المدير الفني لشركة جي بي بودا لوسطاء إعادة التأمين، إن الشمول التأميني يضم العديد من الأساليب المختلفة للوصول إلى الأفراد الذين لا تصل لهم الخدمات التأمينية أو ذوي الدخل المنخفض في الأسواق الناشئة، عبر منتجات تأمين مناسبة وبأسعار معقولة، مع تراوح المنتجات من التأمين متناهي الصغر للأشخاص ذوي الدخل المحدود للغاية، إلى المنتجات والخدمات الجديدة للطبقة المتوسطة الناشئة في جميع أنحاء العالم وصولًا إلى المستفيدين من التأمين التقليدي.

جاء ذلك في ملتقى شرم راندفو 2023، المدشن لتبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم، التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين، واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصرية والأسواق العالمية.

وأضاف أن الشمول التأميني يساهم في النمو الشامل من خلال توفير خدمات تأمين أكثر إنصافًا وأوسع نطاقًا، بينما يعد التأمين متناهي الصغر سوق المستقبل في صناعة التأمين، ويجب أن ينجح التأمين في إظهار قيمته للمشتري.

وأشار إلى وجوب الاستفادة من الطفرة التكنولوجية وتطوير منظومة العمل التأمين، فعلى سبيل المثال يمكن تحويل قنوات التوزيع إلى قنوات رقمية، مع وجوب أن يكون منتج التأمين بسيطًا ومفهومًا وسهل الوصول إليه وذو قيمة وفاعلية لجذب العميل المستهدف لشرائه.

وقد شهد الملتقى إقبالًا إيجابيًا من المشاركين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 1000، من أكثر من 35 دولة على مستوى العالم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين، ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.