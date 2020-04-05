وسط مواجهة كورونا.. الحكومة : تحويل مخالفات البناء للنيابة العسكرية وفق قانون الطوارئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، وخاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس “كورونا” المستجد في البناء العشوائي.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، سوف يتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية بجانب تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.

وشدد رئيس الوزراء قائلا: لا تتهاونوا مع أي مخالفة بناء، وعليكم الإزالة فورا .

وأضاف أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديري الأمن على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال الاجتماع على جاهزية الوزارتين لتنفيذ تلك التكليفات.