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وسط مخاوف من تفشي كورونا .. السعودية تبحث فرض قيود على عدد الحجاج

عدد الحجاج يبلغ سنويا حوالي 2.5 مليون
المال - خاص 10:56 م, الأثنين, 8 يونيو 20 10:56 م, الأثنين, 8 يونيو 20

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أكدت مصادر، اليوم الاثنين، أن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام، لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف.

يذكر أن عدد الحجاج يبلغ سنويا حوالي 2.5 مليون، وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا.

وطلبت السعودية في مارس تعليق خطط الحج، ووقف العمرة حتى إشعار آخر.

وأشار مصدران مطلعان على الأمر إلى إن السلطات تفكر الآن في السماح “بأرقام رمزية فقط” هذا العام، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سنا، وإجراء فحوص صحية إضافية.

وأوضح مصدر آخر مطلع على الأمر أنه من خلال الإجراءات الصارمة، تعتقد السلطات أنه قد يكون من الممكن السماح بما يصل إلى 20% من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة.

وقالت المصادر الثلاثة إن بعض المسؤولين ما زالوا يضغطون من أجل إلغاء الحج الذي من المتوقع أن يبدأ في أواخر يوليو.

ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي والمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حتى الآن على طلبات للتعليق.

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بقلم المال - خاص

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