وسط مخاوف من التباطؤ.. المركزي الكورى يثبت سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي ثابتا للمرة الخامسة على التوالي اليوم الخميس وسط مخاوف من تباطؤ النمو نتيجة لاعتدال التضخم، وفقا لوكالة يونهاب.

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر إعادة الشراء القياسي لمدة سبعة أيام دون تغيير عند 3.5%.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يثبت فيها البنك سعر الفائدة بعد تجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو. جاء هذا بعد أن قام بنك كوريا برفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

ويواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا احتمالات التباطؤ في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة في الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، والتراجع الممتد في الشحنات الخارجية وسط تخفيف الضغوط التضخمية.

وأبقى البنك المركزي على توقعاته للنمو لهذا العام عند 1.4%. وفي شهر مايو، خفض البنك توقعاته لنمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى 1.4% من توقعات بنسبة 1.6% قبل ثلاثة أشهر.

نما اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع قليلا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر على الرغم من تراجع الصادرات. وفي الربع الأول، نما الاقتصاد بنسبة 0.3% بعد انكماش بنسبة 0.3%.

وفي العام الماضي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 2.6%، متباطئا من تقدم بنسبة 4.1% في عام 2021، في أبطأ وتيرة تقدم منذ عام 2020، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر العاشر على التوالي في يوليو، ما يرجع بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب على أشباه الموصلات.