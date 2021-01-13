ثقافة وفنون

وسط مخاوف.. حفلات عيد الحب بانتظار الهروب من شبح المنع بسبب «كورونا»

حسام خليل يؤكد أن الحفلات الموسيقية لن تعود بقوة في مصر مثل حياتنا العادية السابقة سوى في موسم الصيف
أحمد حمدي 2:20 ص, الأربعاء, 13 يناير 21 2:20 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

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هل تعود الحفلات الغنائية في عيد الحب القادم لعام 2021 مثلما اعتاد الجمهور كل عام في هذا التوقيت؟، وهل يتم إحياء المناسبة بحفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي برغم استمرار وباء كورونا وشدته مؤخرا؟..

أسئلة كثيرة يجيب عنها موسيقيان في حديث لـ”المال”، بخصوص رأيهم في عودة الحفلات الغنائية الفترة القادمة في مناسبة عيد الحب خاصة بعد إلغاؤها في موسم رأس السنة الجديدة لهذا العام لأول مرة .

حسام خليل : لن تعود الحفلات الغنائية في عيد الحب مثل رأس السنة

أوضح حسام خليل منظم الحفلات أنه لن تتواجد حفلات غنائية بعيد الحب القادم للاسف مثل رأس السنة بسبب زيادة حدة الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا .

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وتابع أن الحفلات الموسيقية لن تعود بقوة في مصر مثل حياتنا العادية السابقة سوى في موسم الصيف القادم حينما يتم تلقي لقاح كورونا لجميع الناس في العام ويمر عليه 4 شهور على الأقل .

وأضاف خليل أنه بعد ذلك لن تعود الحياة الفنية بقوتها مثل السابق كما يتصور البعض ، لأن العالم سيكون متأزما بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي عانى منها في وباء كورونا ، لذلك سيتم التوجه لتسديد الأمور الخاصة بحياتنا الاقتصادية أولا والحياة الفنية والترفيه سيكون في حدود ضيقة نوعا ما وأقل من العادي ولن تكون أي توجهات في مصر جديدة بفتح هذه المجالات إلا بعد مارس القادم .

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محمود عبد الستار : نتمنى أن تعود الحفلات الجماهيرية مرة أخرى

ويرى منظم الحفلات محمود عبد الستار ومدير أعمال الفنان هاني شاكر أننا نتمنى أن تعود حفلات عيد الحب الجماهيرية التي كانت في السنين الماضية .

ولفت إلى أن دريم لاند وجيرو لاند وغيرها من الأماكن كانت الحفلات فيها كبيرة وتكتظ بالجمهور ، وكان مطربو التسعينات والألفية يقدمون فيها حفلات فنية وموسيقية دائما .

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وأشار إلى سوق الحفلات الغنائية بمصر توقف تماما بسبب وباء كورونا ، وذلك أثر سلبا بصورة كبيرة على صناعة الموسيقى في مصر وتراجعت الحالة الفنية عامة لذلك نتمنى أن تعود مرة أخرى الحفلات في عيد الحب القادم بعد الغاؤها تماما في موسم رأس السنة الجديدة .

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بقلم أحمد حمدي

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