وسط غياب أبل.. ميتا وعمالقة تكنولوجيا يؤسسون منتدى لمعايير عالم الميتافيرس

أنشأت شركتا ميتا ومايكروسوفت وعمالقة تكنولوجيا آخرون يتسابقون لبناء مفهوم الميتافيرس الوليد، منتدى لتعزيز تطوير معايير هذا المجال بما من شأنه أن يجعل العوالم الرقمية الناشئة للشركات متوافقة مع بعضها البعض.

المشاركون في منتدى معايير الميتافيرس هم عدد من كبرى الشركات التي تعمل في هذا المجال

وذكرت وكالة رويترز أن مجموعة المشاركين في منتدى معايير الميتافيرس تضم العديد من كبرى الشركات التي تعمل في هذا المجال، بدءا من صانعي الرقائق إلى شركات ألعاب الفيديو، بالإضافة إلى هيئات أخرى، حسبما ذكرت المجموعة في بيان أعلنت فيه عن إنشائها أمس الثلاثاء.

لكن اللافت للنظر أن شركة آبل ليست ضمن المشاركين في الوقت الحالي، خاصة وأن المحللين يتوقعون أن تصبح لاعبا مهيمنا في سباق الميتافيرس حينما تعرض سماعة الواقع المعزز العام الحالي أو المقبل.

كما لم تشمل قائمة المشاركين في المنتدى أيضا شركتي الألعاب روبلوكس ونيانتيك، ولا كذلك منصات ميتافيرس ناشئة تستلهم عالم العملات الرقمية مثل ذا ساندبوكس أو ديسنترالاند.

أبل لم تكشف علنا بعد خططا لتطوير سماعة رأس

ولم تكشف شركة أبل علنا بعد بخطط لتطوير سماعة رأس، على الرغم من أنها قدمت لمحة عن المنتج، وفقا لشركة بلومبرج. ولم ترد بعد على طلب للتعليق بشأن منتدى الميتافيرس الجديد.

ومن شأن تقديم أبل جهازا كهذا أن يضعها في منافسة مباشرة مع شركة ميتا التي وضعت مستقبلها رهن نمو عالم الميتافيرس، واستثمرت على نحو مكثف في أجهزة تجعل رؤيتها للعوالم الافتراضية المترابطة حقيقة.

ميتا تكشف عن خططها لتطوير سماعة واقع معزز أطلقت عليها اسم كامبريا

وكانت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، قد كشفت عن خططها لتطوير سماعة واقع معزز أطلقت عليها اسم (كامبريا) ومن المقرر إطلاقها هذا العام.

وقال نيل تريفت، وهو مدير تنفيذي في شركة صناعة الرقائق (إنفيديا) التي تدير منتدى معايير الميتافيرس، في بيان لرويترز إن أي شركة مرحب بها للانضمام إلى المجموعة، بما في ذلك مشاركون من عالم العملات المشفرة.

المنتدى يهدف إلى تسهيل الاتصال بين أصحاب الشأن

‭‬‬وأضاف أن المنتدى يهدف إلى تسهيل الاتصال بين مجموعة متنوعة من مؤسسات وشركات المعايير لتحقيق “التوافق التشغيلي” في عالم الميتافيرس، دون التطرق إلى كيفية تأثير غياب آبل على هذا الهدف.

وفى مطلع العام الجارى، أعلنت “آبل” عن أبرز توجهاتها المرتبطة بعالم “الميتافيرس”، لتنضم بذلك إلى شركات تكنولوجية تراهن على أن هذه التقنية ستمثل مستقبل الإنترنت خلال السنوات القليلة القادمة.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ” أبل ” تيم كوك، عن التوسع في تطبيقات الشركة للواقع المعزز، مشيرا إلى امتلاك 14 ألف تطبيق خاصة بهذه التقنية بمتجر التطبيقات الخاص بها، وملمحا إلى إمكانية ارتفاع هذا الرقم مع مزيد من الاستثمارات.

وأضاف كوك: “هذا هو المكان الذي يكمن فيه السحر حقا. هناك قدر كبير من الاستثمار في أشياء ليست موجودة بالسوق بهذه المرحلة”.