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وسط غضب..ترامب يغادر مستشفى العلاج من «كورونا» لاستكمال التعافي بالبيت الأبيض

ظهر ترامب مرتديا كمامة، ورد على سؤال صاح به أحد المراسلين حول عدد المصابين في البيت الأبيض بقوله: "شكرا جزيلا".
المال - خاص 1:51 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 1:51 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب غادر مركز والتر ريد الطبي العسكري، مساء الاثنين، وسط غضب من أطباء لعدم التزامها بإجراءات مواجهة فيروس كورونا .

وقال إنه في طريقه الآن إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وسار الرئيس الأمريكي من مبنى المستشفى إلى سيارة ليموزين، نقلته إلى مروحية “مارين ون” في رحلة قصيرة إلى البيت الأبيض، بحسب المصدر

وظهر ترامب مرتديا كمامة، ورد على سؤال صاح به أحد المراسلين حول عدد المصابين في البيت الأبيض بقوله: “شكرا جزيلا”.

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وفي ظل العد التنازلي للمعركة الانتخابية أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدم خسارة ما يبرع به وهو الظهور الانتخابي حتى ولو كان ملغما بالفيروسات القاتلة.

وفاجأ ترامب الجمهور بمغادرة مستشفى “والتر ريد”، الذي يعالج فيه من كورونا، الأحد، قبل أن يتبين لاحقا أنه خرج لمجرد تحية أنصاره الذين احتشدوا خارجها، ثم عاد للمقر الطبي.

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وأغضب ظهور ترامب الفرق الطبية التي رأت فيه انتهاكا لتدابير الصحة العامة التي فرضتها إدارته والتي تلزم المصابين بالوباء العالمي، بعزل أنفسهم فيما لا يزالون يتلقون العلاج، حتى لا يشكلوا خطرا على المحيطين بهم.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا بعد اختلاطه بإحدى مساعداته المصابات، وفي أعقاب ظهور نتيجة “إيجابية” لمسحة خضع لها في وقت سابق.

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وقبل ساعات آنذاك قال إنه سيبدأ هو وزوجته ميلانيا ترامب حجرا صحيا، بينما ينتظران نتائج اختبار فيروس كورونا بعد أن ثبتت إصابة إحدى كبار مساعداته بالفيروس.

وكانت هوب هيكس، إحدى المقربات من الرئيس الأمريكي وأكثر نيلا لثقته والأطول في خدمته، قد شعرت بأعراض خفيفة أثناء رحلة عودتها إلى مينيسوتا مساء الأربعاء، وتم عزلها والتأكد من إصابتها يوم الخميس.


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بقلم المال - خاص

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