وسط جلسة هابطة.. مكاسب محدودة للأسهم الأعلى ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت جلسة اليوم بالبورصة المصرية هبوطا جماعيا للمؤشرات بنسب تراوحت بين 1 وأكثر من 6%، جاءت ما انعكس على الأسهم الأعلى صعودا لتشهد ارتفاعات محدودة للغاية، بنسب تراوحت بين 1 و 2.7%.

تصدرها سهم طلعت مصطفى بـ 2.7%

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 2.72% مغلقا عند 9.810 جنيه، تلاه سهم جي بي أوتو بنسبة 2.50% مغلقا عند مستوى 5.74 جنيه.

وجاء ثالثا في الارتفاعات سهم القلعة للاستشارات المالية – أسهم عادية بنسبة 1.30%، مغلقا عند 1.406 جنيه، ثم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 1.24%، مغلقا عند مستوى 29.33 جنيه، ثم سهم القابضة المصرية الكويتية بالجنية بنسبة 0.93%، مغلقا عند 21.60 جنيه

وسجلت حزمة من الأسهم ثباتا في تحركاتها جاء من بينها التشخيص المتكاملة مغلقا عند مستوى 21.99 جنيه، وسهم النصر للأعمال المدنية مغلقا عند 15.9 جنيه، ومينا فارم للأدوية عند مستوى 155.26 جنيه، وسهم العامة لصناعة الورق -راكتا بقيمة 7.5 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند مستوى 89.83 جنيه، وسهم مطاحن مصر العليا بقيمة 90.44 جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.21%، مغلقا عند 11438 نقطة، فيما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 6.33%، مغلقا عند 1982.5 نقطة، كما تراجع المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 4.95% مغلقا عند 2985 نقطة.