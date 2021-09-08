وسط توتر العلاقات بين البلدين.. رئيس وزراء ليبيا يزور تونس غدًا

تبادل مسؤولون من البلدين الاتهام بأن كلا منهما يشكل خطرا أمنيا على الآخر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إنه سيزور تونس غدًا الخميس، ومن المنتظر أن يجتمع مع الرئيس قيس سعيد، وسط توتر العلاقات بين البلدين بسبب المسائل الأمنية.

توتر العلاقات بين البلدين

ولم يتسن التواصل مع وزارة الخارجية التونسية أو الرئاسة لتأكيد زيارة الدبيبة.

ونشب خلاف بين البلدين هذا الصيف بعد إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، ثم تصاعد بعدما تبادل مسؤولون من البلدين الاتهام بأن كلا منهما يشكل خطرا أمنيا على الآخر.

وخاطب الدبيبة البرلمان الليبي الواقع شرق ليبيا، قائلا إن الأجهزة الأمنية التونسية والليبية قد تبادلت الاتهامات.

وتابع:” نحن لا نتهم دولة تونس. التشويش طبيعي ونحن مستعدون للرد على أية اتهامات.” وأضاف أنه سيتناول الغذاء مع قيس الخميس.

وتعمقت الخلافات منذ إعلان قيس يوم 25 يوليو أنه سيتولى السلطات الحاكمة وسيعطل البرلمان، وهي التحركات التي اعتبرها المنتقدون المحليون تدخل في نطاق الإنقلاب.