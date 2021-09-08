أسواق عربية

وسط توتر العلاقات بين البلدين.. رئيس وزراء ليبيا يزور تونس غدًا

تبادل مسؤولون من البلدين الاتهام بأن كلا منهما يشكل خطرا أمنيا على الآخر
أيمن عزام 4:51 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 4:51 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إنه سيزور تونس غدًا الخميس، ومن المنتظر أن يجتمع مع الرئيس قيس سعيد، وسط توتر العلاقات بين البلدين بسبب المسائل الأمنية.

توتر العلاقات بين البلدين

ولم يتسن التواصل مع وزارة الخارجية التونسية أو الرئاسة لتأكيد زيارة الدبيبة.

ونشب خلاف بين البلدين هذا الصيف بعد إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، ثم تصاعد بعدما تبادل مسؤولون من البلدين الاتهام بأن كلا منهما يشكل خطرا أمنيا على الآخر.

اقرأ أيضا  رويترز: صادرات الجزائر تتجاوز 23 مليار دولار فى 8 أشهر

وخاطب الدبيبة البرلمان الليبي الواقع شرق ليبيا، قائلا إن الأجهزة الأمنية التونسية والليبية قد تبادلت الاتهامات.

وتابع:” نحن لا نتهم دولة تونس. التشويش طبيعي ونحن مستعدون للرد على أية اتهامات.” وأضاف أنه سيتناول الغذاء مع قيس الخميس.

وتعمقت الخلافات منذ إعلان قيس يوم 25 يوليو أنه سيتولى السلطات الحاكمة وسيعطل البرلمان، وهي التحركات التي اعتبرها المنتقدون المحليون تدخل في نطاق الإنقلاب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

رويترز: صادرات الجزائر تتجاوز 23 مليار دولار فى 8 أشهر

أحمد فراج 11:23 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

لجمع 3 مليارات دولار.. أبوظبي تبيع سندات طويلة الأجل على شريحتين

أحمد فراج 10:09 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

بورصات الخليج تصعد الثلاثاء.. وهبوط بورصة قطر

أيمن عزام 8:22 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

يونهاب : كوريا تسعى لإبرام اتفاقيتى تجارة حرة مع دول الخليج ومصر

أحمد فراج 10:16 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

بورصات الخليج تهبط الإثنين وسط تراجع أسعار النفط

أيمن عزام 4:56 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

باستثمارات 27 مليار دولار.. توتال الفرنسية تنفذ 4 مشروعات للطاقة في العراق

أحمد فراج 10:21 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21