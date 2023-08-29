وسط تقييد الهند للإمدادات.. أسعار السكر تقترب من أعلى سعر لها خلال شهرين

تقترب أسعار السكر في العقود المستقبلية من أعلى إغلاق لها خلال شهرين، إذ يتوقع المتعاملون تقييد الهند (ثاني أكبر مصدّر عالمي للسكر) للإمدادات خلال الموسم الذي ينطلق في أكتوبر، بحسب وكالة بلومبرج.

خلال الأيام القليلة الماضية، قيدت الهند صادرات الأرز أكثر، فيما تحاول الدولة كبح زيادة تكاليف الغذاء قبل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل، ما أثار تكهنات حول إمكانية استهداف سلع رئيسية أخرى. كذلك تنذر قلة الأمطار بنقص إنتاج السكر في البلاد، ما يعزّز احتمالات فرض قيود على تصديره أيضاً.

يرجح مايكل ماكدوغال، المدير الإداري في شركة “باراغون غلوبال ماركتس” ، “وقف صادرات السكر الهندية خلال الموسم المقبل، على الأقلّ حتى تنتهي الانتخابات”.

سوقيّاً، قفزت عقود السكر الخام الأكثر تداولاً لليوم الرابع على التوالي في نيويورك، مرتفعة بنسبة 2.7% إلى 25.49 سنت للرطل، وهو أعلى سعر لها خلال اليوم منذ 22 يونيو الماضي.

أسعار السكر عالميا

تُعتبر الصادرات الهندية أساسية لتلبية الطلب العالمي مع اقتراب نهاية موسم الحصاد في البرازيل (أكبر مصدّر عالمي للسكر) لاحقاً هذا العام، كما تسبب القلق بشأن نقص السكر خلال الأشهر الأولى من 2024 في زيادة كبيرة بفرق السعر بين العقود المستقبلية تسليم مارس ونظيرتها تسليم مايو.

بالعودة إلى البرازيل، من المتوقع سقوط أمطار متفرقة في وسط الجنوب (المنطقة الأكثر إنتاجاً للسكر) على مدار ما تَبقَّى من هذا الأسبوع، وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية في مؤسسة “رورال كلايما”. وقد تؤدّي الأمطار التي تزيد على المتوسط الطبيعي إلى تعطيل حصاد قصب السكر، وتوقف عمليات التحميل في الموانئ الرئيسية، ما يثير مخاوف إضافية بشأن الإمدادات.