وسط تفاقم أزمة سقف الدين.. الأسر الأمريكية تستدين 17 تريليون دولار فى الربع الأول

سجلت ديون الأسر الأمريكية مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري لتتجاوز 17 تريليون دولار ، على الرغم من التراجع الحاد في الطلب على الاقتراض لشراء المنازل، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وارتفع إجمالي الاقتراض على مستوى جميع الفئات إلى 17.05 تريليون دولار، ما يشكل زيادة بنحو 0.9 %، أو 150 مليار دولار، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الصادرة أمس الاثنين.

كما بلغ حجم الرهون العقارية الجديدة، بما في ذلك إعادة التمويل، 323.5 مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2014، وكانت ديون الرهن العقاري قد قفزت ما يقرب من 254 مليار دولار لتصل إلى 11.92 تريليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وسجلت مستويات الاستدانة ارتفاعاً بنحو 2.9 تريليون دولار من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وكانت ديون الأسر الأمريكية قد ارتفعت على صعيد جميع الفئات الرئيسية بنحو 394 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 16.9 تريليون دولار.