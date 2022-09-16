وسط تفاقم أزمة الطاقة.. ألمانيا تستولي على مصفاة نفط روسية

أقدمت ألمانيا اليوم الجمعة على فرض وصاية على الأنشطة الخاصة بالفرع الألماني لـ “روسنفت” عملاقة النفط الروسية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تمنح الجهات التنظيمية الفيدرالية في البلاد السيطرة على مصفاتها في شفيت، وهي مصدر رئيسي للوقود في برلين.

ولم تمتثل روسنفت دويتشلاند، الشركة التي كانت تمتلك روسنفت حصة الأغلبية فيها سابقا، إلى قرارت برلين الخاصة بإنهاء واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام في إطار العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو على خلفية الحرب الأوكرانية.

وجاء في بيان الوصاية الصادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية: يتم مواجهة الخطر الذي يشكل تهديدا لإمدادات الطاقة، ووضع حجر أساس ضروري للحفاظ على موقع شفيت ومستقبله”.

وبموجب قرار الوصاية، تصبح روسنفت دويتشلاند التي تمتلك قرابة 12% من قدرات معالجة النفط بألمانيا، تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات، التي قالت إن المالك الأصلي لم يعد لديه سلطة إصدار تعليمات.

وتمثل الوصاية على الشركة أحدث خطوة من جانب ألمانيا لدعم صناعة الطاقة، التي تعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

كانت ألمانيا قد أعلنت هذا الأسبوع أنها ستكثف تقديم القروض لشركات الطاقة المعرضة لخطر الانهيار بسبب ارتفاع أسعار الغاز بعدما قلصت روسيا الإمدادات لأوروبا ردا على العقوبات الغربية.

وتتسلم مصفاة شفيت، وهي رابع أكبر مصفاة في ألمانيا والمورد لنحو 90 % من وقود برلين، كل نفطها الخام من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا منذ بنائها في الستينيات. كما تقدم المصفاة الإمدادات لبعض مناطق غرب بولندا.

وذكرت الوزارة أن خطوة الجمعة تضمنت حزمة لضمان إمكانية استقبال مصفاة النفط من طرق بديلة. ويعني الإجراء أيضا استحواذ وكالة الشبكات على حصص روسنفت دويتشلاند بمصفاة في كارلسروه ومصفاة في فوبورج.

ولم يتضح بعد من الذي سيخلف روسنفت كمشغل لمصفاة شفيت. وكانت شل، التي تمتلك حصة 37.5 % في المصفاة، ترغب في الانسحاب.

وسيعلن المستشار أولاف شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ورئيس وزراء ولاية براندنبورج مزيدا من التفاصيل عند الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.