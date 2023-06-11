وسط «تعنت» فاجنر.. روسيا تتحدث عن تدمير أفضل الأسلحة الألمانية والأمريكية

نجحت طائرات الهليوكبتر الروسية في تدمير أفضل الأسلحة الألمانية والأمريكية .في إشارة إلى دور السيادة الجوية التي تتمتع بها روسيا في حسم النزاع الدائر حاليا مع أوكرانيا وإجهاض هجومها المضاد،

تدمير أفضل الأسلحة الألمانية والأمريكية

ومنح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، أوسمة لبعض الجنود الروس اليوم الأحد بعدما قالت موسكو إنهم دمروا أربع دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد، وخمس عربات مدرعة أمريكية الصنع من طراز برادلي أثناء التصدي لهجوم أوكراني مضاد.

وظهر شويجو على شاشات التلفزيون الحكومي وهو يمنح وسام “النجم الذهبي لبطل روسيا”، وهو أعلى وسام عسكري روسي، للجنود الذين قالوا إنهم دمروا دبابات ومدرعات معادية. ولم يحدد الجنود طرازات الدبابات علناً.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصوراً في الأيام الأخيرة تظهر تنفيذ القوات الروسية عددا من الضربات الجوية على عربات مدرعة ودبابات تحمل بداخلها أوكرانيين من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كاموف كا-50 وطائرات مسيرة.

رفض توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية

قال رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الأحد، إن مقاتليه لن يوقعوا أي عقد مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، رافضاً علناً محاولة وزارة الدفاع إخضاع أقوى شركة روسية في هذا المجال لسيطرة الوزارة.

وشن يفغيني بريغوجن، مؤسس فاجنر ورئيسها، هجوماً لاذعاً عدة مرات على كبار قيادات الجيش الروسي بسبب ما وصفها بالخيانة لما وصفه بفشلهم في إدارة الحرب في أوكرانيا على نحو صحيح.

ولم يعلق شويجو ولا رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف علناً على إهانات بريغوجن الذي سيطرت قواته في مايو على مدينة باخموت الأوكرانية بعد معركة قتل فيها عشرات الآلاف.

وأعلنت وزارة الدفاع، أمس السبت، أن شويجو أمر جميع “وحدات المتطوعين” بتوقيع عقود مع وزارته بحلول نهاية الشهر، وهي خطوة قالت إنها ستزيد من فعالية الجيش الروسي.

وعلى الرغم من أن الوزارة لم تذكر فاجنر في بيانها، فإن وسائل إعلام روسية ذكرت أن تلك محاولة من شويجو لإخضاع المقاتلين لسيطرته.

وقال بريغوجن رداً على طلب للتعليق على الأمر: “لن توقع فاجنر أي عقود مع شويجو”. وأضاف أن هذا القرار لا ينطبق على شركته.