وسط تشديد أمني.. جماهير الأهلي تبدأ فى التوافد على التتش

على المصرى بدأت جماهير النادى الأهلى، فى التوافد على مقر النادى بالجزيرة، لحضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالقلعه الحمراء، والذى سيقام على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى، استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوى المغربى، يوم السبت المقبل، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.وتتوافد الجماهير على الن

على المصرى

بدأت جماهير النادى الأهلى، فى التوافد على مقر النادى بالجزيرة، لحضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالقلعه الحمراء، والذى سيقام على ملعب “مختار التتش” بمقر النادى، استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوى المغربى، يوم السبت المقبل، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتتوافد الجماهير على النادى بإعداد كبيرة، على الرغم من إنطلاق المران فى الثالثة والنصف عصرا، وسط أجراءات أمنية مشددة، بعد التنسيق الذى تم بين اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي، والقيادات الأمنية، وترتيبات دخول الجماهير لمؤازرة اللاعبين قبل السفر مساء غدا الأربعاء إلى المغرب.

ويرغب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة حسام البدرى، فى منح اللاعبين دفعة معنوية قبل السفر للمغرب، من أجل العودة بالكأس الأفريقية، للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، خاصة بعد التعادل فى لقاء الذهاب بستاد الجيش المصرى ببرج العرب بهدف لكل فريق.

وقال البدري أن حضور الجماهير للمران أمر هام للفريق؛ لمنح اللاعبين الطاقة الإيجابية والدفعة المعنوية الكبيرة للذهاب إلى المغرب بدوافع قوية للعودة بكأس البطولة، فيما أكد اللواء شيرين شمس، أن إدارة النادي تقف بجوار الفريق وجماهيره على طول الخط، موضحا أن هناك خطة محكمة في تسهيلات عملية دخول وخروج الجماهير للحفاظ علي سلامتهم.