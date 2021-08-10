وسط تسارع إصابات دلتا.. القطاع الصحي الأمريكي يرفع الراية البيضاء

بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بكورونا في أمريكا 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي، بزيادة 35 في المئة عن الأسبوع السابق، وفقا لإحصاء وكالة "رويترز"

قال حاكم ولاية آركنسو الأمريكية إنه لم يعد بالولاية سوى ثمانية أسرّة فقط في وحدات الرعاية المركزة، في الوقت الذي رفع فيه انتشار سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″أعداد المصابين داخل المستشفيات وخارجها بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ ستة أشهر.

وفي تكساس المجاورة، طلب الحاكم جريج أبوت من المستشفيات تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة مع انتشار السلالة المتحورة السريع في أجزاء واسعة من البلاد منها الكثير من الولايات الجنوبية التي تواجه معدلات تطعيم متدنية.

وعلى مستوى البلاد، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بكورونا 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي، بزيادة 35 % عن الأسبوع السابق، وفقا لإحصاء وكالة “رويترز” المستند لبيانات الصحة المعلنة. وسجلت لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أغلب الحالات الجديدة في الأسبوع الأخير.

وزاد عدد المصابين بـ “كوفيد-19” الذين يعالَجون في المستشفيات 40 %، في حين ارتفعت أعداد الوفيات 18% على مستوى البلاد في الأسبوع المنصرم.

وكتب إيسا هاتشينسون حاكم آركنسو على تويتر: “شهدنا في يوم واحد أكبر زيادة في الإصابات التي تتطلب العلاج بالمستشفى… لا تتوافر الآن سوى ثمانية أسرّة بوحدات الرعاية المركزة بالولاية”.

وحث هاتشينسون سكان آركنسو على تلقي التطعيم، وهو ما يتردد فيه كثيرون في ولايته لأسباب من ضمنها انتشار معلومات مغلوطة عن اللقاحات.

أما أبوت، الذي أصدر في مايو أيار أمرا يحظر على الإدارات المحلية إلزام السكان بوضع الكمامات، فقد قال يوم الاثنين إنه سيزيد من عدد الوحدات الطبية في تكساس، حيث يمكن حقن مرضى كوفيد بأجسام مضادة.

وسجلت فلوريدا رقما قياسيا جديدا فيما يتعلق بعدد الإصابات اليومية إذ رصدت 28317 حالة يوم الأحد وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبلغت معدلات العلاج بالمستشفيات في فلوريدا مستويات قياسية لليوم الثامن على التوالي وفقا لتحليل رويترز.

ويزداد في أنحاء البلاد عدد الأطفال الذين تستلزم حالتهم العلاج بالمستشفى، في اتجاه يعزوه خبراء الصحة للسلالة المتحورة دلتا المرجح أنها تصيب الصغار أكثر من السلالة الأصلية ألفا.

إصابات كورونا حول العالم

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منها في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

ويشير إحصاء لرويترز استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35% خلال الأسبوع المنصرم.

وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40%. وسجلت الوفيات زيادة نسبتها 18% في الأسبوع المنصرم.