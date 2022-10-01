وسط تأييد واسع.. «النواب» يناقش قرار رئيس الجمهورية لفرض تدابير بشبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت لمدة ستة أشهر، تبدأ من يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، والذي يشترط موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.

وأعلن المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على قرار رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في الانتصار على الإرهاب، قائلا: يشاء القدر أن يأتي انعقاد دور الانعقاد الثالث بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر.

من جانبه أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية، مؤكدا دعم المجلس لقرارات رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم بشأن الحفاظ على أمن مصر ومواجهة الإرهاب.

وأكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقة الحزب على قرار رئيس الجمورية، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب ما نجني ثماره الآن من مشروعات عملاقة وكذلك الدعوة للحوار الوطني دون إقصاء لأحد، وكذلك ما تقوم به لجنة العفو الرئاسي من الإفراج عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

وقدم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة دور الانعقاد الثالث للمجلس، متقدما بالتهنئة كذلك للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: انتصارات أكتوبر المجيدة ذكرى ملهمة للشعب المصري بالتقدم والنصر.

وتقدم كذلك بالتهنئة للشعب العربي والإسلامي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعلن أيمن أبو العلا، الموافقة باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2022 في شأن حماية شبه جزيرة سيناء، باتخاذ بعض التدابير الأمنية.

وتوجه أبو العلا، بالتحية للجيش المصرية والشرطة المدنية على الدور الذي يقومان به من أجل حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.