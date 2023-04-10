وسط القلق إزاء توقعات الطلب.. تسجيل أكبر تدفقات خارجة من صندوق نفط متداول بالبورصة

تم تسجيل أكبر تدفقات خارجة خلال يوم واحد منذ ما يفوق 3 أعوام من صندوق نفط متداول بالبورصة ، في إشارة إلى استمرار قلق بعض المستثمرين إزاء التوقعات المستقبلية عقب إعلان تحالف “أوبك+” عن الخفض غير المتوقع للإمدادات، بحسب وكالة بلومبرج.

تدفقات من صندوق نفط متداول بالبورصة

شهد صندوق “برنت كرود أويل إي تي بي” التابع لشركة “ويزدام تري” – تدفقاً خارجاً بلغ 55.7 مليون دولار الخميس الماضي، ما يعد الأكبر في يوم واحد منذ أواخر 2019. وسجل صندوق استثمار آخر، “بروشيرز ألترا بلومبرج كرود أويل إي تي أف” تدفقات خارجة بقيمة 158.5 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والتي تعد الأكبر على أساس أسبوعي منذ مارس 2022.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها الإنتاج على نحو مفاجئ بوقت سابق من الشهر الجاري بقيادة السعودية.

في حين أسهم ذلك بصعود أسعار النفط الأسبوع الماضي، بقيت هناك مخاوف متعلقة بتباطؤ محتمل في الطلب. يأتي ذلك وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تدخل في ركود اقتصادي، وهو ما قد يضر بالاستهلاك، وأن خطوة “أوبك+” تأتي تعبيراً عن مخاوفها إزاء تدهور السوق.

أوضح وارن باترسون، رئيس وحدة استراتيجية السلع في “آي إن جي جروب” في سنغافورة: “ما يزال هناك جزء كبير من السوق يساوره القلق حيال توقعات الطلب.. وعزز خفض (أوبك+) الإنتاج هذه المخاوف”.