«وسط الإسكندرية» يواصل رفع كفاءة محور المحمودية استعدادا للأعياد وفصل الصيف

في إطار الإستعدادات لموسم الأعياد وفصل الصيف ووفقا لتوجيهات عزة سعد رئيس حي وسط، تم اليوم استكمال أعمال دهان البردورات وإصلاح غرفة تليفونات بالطريق الصحراوي ،وشارع قنال السويس. بمتابعة عماد الحوشي سكرتير عام الحي ،بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع المخلفات بطريق المحور، حيث تم استكمال دهان البردورات بشارع قنال السويس ورفع المخلفات وتقليم الأشجار بمحور المحمودية، وذلك برفع مخلفات أتربة ورديم من خلف شركة كابو ،من جانب محطة بوالينو والشركة الأهلية ،من أمام شارع محسن.

كما تم في سياق متصل إصلاح غرفة تفتيش تليفونات غير مثبتة بالطريق الصحراوي، أمام البنك العربي الافريقي قبل كارفور محرم بك استجابة للبلاغ الوارد من عمليات المرور،تمت الأعمال بمعرفة إدارة النظافة بالحي ،كما قامت برفع التعاقدات الخاصة.

وكان الحي قد شن حملة مسائية لإزالة الاشغالات والتعديات بحي وسط أسفرت عن رفع 250 حالة إشغال و100 حاجز

جاء ذلك في إطار تشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور ،والمتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات.



وكان قد تم الدفع بحملة مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات والحواجز بشوارع الحي، حيث جابت الحملة شوارع “جواد حسنى، الجواهر، سلامة حجازى، الشرباتى، ابن شجاع ،سويتر ،السطان عبد العزيز ،هيبوقراط، دينوقراط ، شوقى الشهيدة، ام صابر ،جعفر ،جرين ،منشا ،محرم بك، الحدينى ،الابعادية ،المحور ،قنال السويس ،البطالسه ،اسفل كوبرى محرم بك ،ميدان سعد زغلول بمحطه الرمل ، سعد زغلول ،صفية زغلول ،النبى دانيال، السلطان حسبن، لاجيته ،عمر لطفى،بورسعيد ، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس ،محمد الفحام ،الادريايتك ، عمر زعفان ،هليوبوليس ،احمد قمحة ،النبيل عمر ابراهيم ، جلال الدسوقى ،ابراهيم حسنى ،ابن ملاعب ،الحضرة البحرية ، الشهداء الميناء الشرقية والغرفه التجارية”.

هذا وقد اسفرت الحملة عن رفع عدد 250 من الاشغالات و عدد من100 الحواجز الأسمنتية،وذلك استجابة لشكاوي المواطنين،ولتيسير حركة المرور ،و فتح الشوارع أمام المارة، وجاري المتابعة ،ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات ،ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.