«وسط ارتفاع الأسعار».. أكثر من 8 ملايين أمريكي متأخرون عن سداد الإيجارات

يشكل المتخلفون عن سداد المستحقات الإيجارية نحو 8.4 مليون أمريكي ممن كانوا يواجهون صعوبات في سداد الإيجارات الشهرية خلال فترة المسح من 1 إلى 13 يونيو.

وتأخرت نسبة 15% من المستأجرين الأمريكيين عن سداد الإيجارات، بحسب بيانات مكتب الاحصائيات، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا الصيف الجاري مع حلول مواعيد استحقاق الكثير من الإيجارات وإقبال الملاك على زيادة الأسعار.

التخلف عن سداد الإيجارات

وحصة المتخلفين عن سداد المستحقات الإيجارية ضمت بشكل واضح الأمريكيين السود – ربعهم متخلفون – وكذا الأشخاص في الفئة العمرية من 40 إلى 54 عامًا، وهي الفئة التي تتسم بأنها عند ذروة توليد الدخل.

وأضاف مكتب الإحصائيات تساؤلات جديدة بخصوص القيمة الإيجارية إلى المسح الذي شمل الأسر خلال الشهر الجاري، تماما في الوقت المناسب لبدء ذروة موسم تجديد عقود الإيجار.

وهناك ما يربو على 60 مليون أسرة تعيش في منازل مستأجرة، بمن فيهم الكثيريون ممن يعيشون بعقود سنوية مما جعلهم أقل شعورا بارتفاعات الإيجارات خلال ذات الفترة من العام الماضي، لكن هذا الوضع بسبيله إلى الزوال.

وتقول نحو 3.5 مليون أسرة إنها من المرجح أن تغادر المنازل التي تعيش فيها خلال الشهرين القادمين بسبب الطرد من قبل الملاك.

وفي مدن تمتد من أطلنطا إلى نيويورك، هناك بالفعل دليل على ضغوط يعاني منها المستأجرون.

وخلال الأشهر ال12 الماضية، زادت القيمة الإيجارية بما لا يقل عن 250 دولار شهريا على 6.7 مليون أسرة، بحسب المسح.

وبحسب نصف الأسر تقريبا التي لديها أطفال والتي تستفيد من برامج تغذية مدرسية مجانية أو مخفضة السعر، بات من المرجح جدا طردهم من منازلهم خلال الأشهر القليلة القادمة.