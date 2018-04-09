وسط إقبال كبير.. شواطئ مطروح تحتفل بشم النسيم

معتز محمودأكدت صباح توفيق مدير إدارة السياحة بمطروح أن شاطئ الاليزية شهد إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بالاحتفالية التى تم تنظيمها بتوجيهات محافظ مطروح .وأضافت أنه تم إعداد برامج ترفيهية ورياضية لتحقيق المتعة في جو من السعادة لرواد الشواطئ. ولفتت إلى ان المسابقات عبارة



معتز محمود

أكدت صباح توفيق مدير إدارة السياحة بمطروح أن شاطئ الاليزية شهد إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بالاحتفالية التى تم تنظيمها بتوجيهات محافظ مطروح .

وأضافت أنه تم إعداد برامج ترفيهية ورياضية لتحقيق المتعة في جو من السعادة لرواد الشواطئ.

ولفتت إلى ان المسابقات عبارة عن مسابقات غنائية ومسابقات علمية، وشد الحبل والكراسى الموسيقية كما تم توزيع الجوائز على الفائزين بتلك المسابقات.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على فتح الشواطئ والحدائق العامة مجانا، خلال أعياد شم النسيم.

وأوضح أنه تم تجهيز كافة الشواطئ لاستقبال روادها برفع كفاءتها من الحمامات وغربلة رمال الشواطئ وتمشيطها وتسويتها ومراجعة الادشاش وتوفير المياة بكل شاطئ

ووجه المحافظ على أهمية توافر أعداد مناسبة من الغطاسين بكل شاطئ حسب كثافته و تفرغهم لمراقبة البحر وحماية المصطافين، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني مع وجود نقاط ثابتة للشرطة بالشواطئ و المناطق الأكثر كثافة مع تحديد علامات وإشارات لعوامات الأمان

وفي سياق متصل، قال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح إن نسبة الاشغالات الفنادق والقري السياحية بالمحافظة وصلت لــ 70 % في أعياد الربيع ” شم النسيم ” من زائري ومصطافي المحافظة موزعه على القري السياحية والفنادق والمصايف والشقق المفروشة والشاليهات الخاصة ورحلات اليوم الواحد .



ووجه محافظ مطروح لإدارة السياحة والمصايف بالمحافظة بالتنسيق مع مجلس المدينة بمتابعة توفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية لظهور مطروح بالشكل اللائق سياحياً .