وسط إجراءات احترازية.. رئيس «الجمارك» يطمئن على سير الامتحانات بـ«القومي للتدريب»

تختتم الاختبارات يوم الأحد المقبل

تفقد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الخميس، سير العمل بلجان الامتحانات التى أقيمت للمجموعتين رقمى 11 و12 بعدد 50 من مستخلصى الجمارك بالقاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، والذين حضروا البرنامج التديبى التدريبية المؤهل للحصول على رخص التخليص الجمركي.

جاء ذلك بمقر المعهد القومي للتدريب الجمركي بالقاهرة بالدور التاسع بالمبني 3 من أبراج وزارة المالية بامتداد رمسيس، حيث حرص على الاطمئنان على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترافية وعلى سير العمل بلجان الامتحانات وعدم وجود أية شكاوى أو ملاحظات.

كما تفقد رئيس مصلحة الجمارك أيضا الاختبارات التى أقيمت على مدار ثمانية أيام وانتهت بالأمس لعدد 48 موظفا من السادة العاملين الدائمين والمنتدبين بمصلحة الجمارك الذين حضروا برنامج التدريب الأساسى للقسم المتقدم (للمؤهلات العليا) للعام للحصول على دورة القسم المتقدم.

وتختتم الاختبارات يوم الأحد المقبل، بإجراء الامتحانات الشفوية والتحريرية للسادة الزملاء العاملين بمصلحة الجمارك للحصول على حق التوقيع الكامل.

يأتى ذلك فى إطار الخطة التدريبية السنوية للمعهد القومى للتدريب الجمركي برئاسة الاستاذ سامح عاطف نجيب رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومى للتدريب الجمركى لعام 2021/2020 بهدف تنمية وتحسين القدرات والمهارات وتطوير وتحديث وتطوير الأداء وتأهيل كوادر رجال الجمارك وصقل خبراتهم وإثراء رصيدهم المعرفى.

وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية رقم 761 لسنة2021 بمصلحة الجمارك، بمنح بعض العاملين بمصلحة الجمارك وظيفة مدير تعريفة ورئيس قسم تعريفة ورئيس قسم حركة.