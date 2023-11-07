وسط أزمة القطاع العقارى.. المركزي الصيني يخفض معدلات الفائدة للقروض

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن الصين أكملت بشكل أساسي خفض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة، وهو ما يفيد ملايين العائلات، بحسب وكالة شينخوا.

وبحسب بنك الشعب الصيني، تم تخفيض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة والتي تزيد عن 22 تريليون يوان (حوالي 3.06 تريليون دولار أمريكي)، بمتوسط خفض لسعر الفائدة قدره 0.73 نقطة مئوية.

وذكر البنك أن الخطوة أفادت أكثر من 50 مليون عائلة ويمكن أن تقلل من نفقات المقترضين بما يتراوح بين 160 مليار يوان إلى 170 مليار يوان سنويا، مع متوسط خفض سنوي للإنفاق بمقدار 3200 يوان لكل عائلة.

فى سياق متصل، أجرى بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 353 مليار يوان (حوالي 49.18 مليار دولار أمريكي) لمدة سبعة أيام، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما ذكره بنك الشعب الصيني في بيان له.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.