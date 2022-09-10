وسط أجواء الحرب والخراب.. أوكرانيا تتفاوض على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي

قالت CNBC Arabia إن أوكرانيا التي تشهد أجواء حرب وخراب منذ تدخل روسيا عسكريا فبراير الماضي، “تتفاوض على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي”.

وأفادت بأن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال على تطبيق تيليجرام السبت 10 سبتمبر، في ملخص لاتصال هاتفي مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن أوكرانيا تتفاوض للحصول على شريحة قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

وستستخدم أوكرانيا القرض لشراء الغاز الطبيعي، وفق المصدر ذاته.

وكانت وزارة المالية في جمهورية التشيك أعلنت يوم الجمعة أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على قرض بقيمة 5 مليارات يورو، أي نحو 5 مليارات دولار لأوكرانيا، لمساعدتها في مواصلة تشغيل المدارس والمستشفيات وغيرها من الهيئات الحكومية.



وفي مارس الماضي أعلن البنك الدولي موافقته على حزمة قروض ومنح قيمتها 723 مليون دولار لأوكرانيا، لدعم ميزانية الحكومة.

وتكافح فيه كييف لمواصلة المحافظة على سير العمل في هيئاتها الحكومية، بعد أن تأثرت البلاد اقتصاديا منذ اندلاع حرب أوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي.