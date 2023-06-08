وست هام الانجليزي يحقق أول لقب أوروبي منذ 43 عامًا

أنهى وست هام الانجليزي انتظاره الذي دام 43 عاماً للحصول على لقب كبير، حيث سجل جارود بوين هدفاً في الدقيقة الأخيرة ليهزم فيورنتينا الإيطالي ويفوز بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي الذي أقيم في براغ، بحسب ” بى بى سى”.

وبدا في الدقائق الأخيرة أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي بعد أن نجح سعيد بن رحمة في إحراز هدف التقدم لوست هام من ركلة جزاء في الدقيقة 62 وعادل جياكومو بونافينتورا لاعب فيورنتينا النتيجة بعد خمس دقائق.

لقد كانت مباراة صعبة، وفي وقت ما، أصبحت عنيفة تماماً بعدما أصيب كريستيانو بيراغي، قائد فيورنتينا، بزجاجة بلاستيكية ألقيت من القسم المخصص لجمهور وست هام.

وتم حسم المباراة بأكثر الطرق دراماتيكية.

حدد بوين الوقت المناسب للانطلاق بالكرة، حيث مرر لوكاس باكيتا تمريرة رائعة عبر دفاع فيورنتينا.

وركض اللاعب الإنجليزي وتغلب على بيترو تيراشيانو بذكاء أثار إعجاب جماهير هامرز، الذين كان عددهم أكبر بكثير من 5000 تذكرة تم تخصيصها لهم.

وجعل الهدف المدرب ديفيد مويس يركض الى أسفل خط التماس للاحتفال باللقب الكبير الأول في حياته المهنية.

وهذا يعني أن الكابتن ديكلان رايس، في مباراته الأخيرة على الأرجح مع النادي، قلد عظماء النادي بوبي مور وبيلي بوندز من خلال قيادة النادي إلى المجد.

إذ قاد مور فريق وست هام إلى كأس الكؤوس الأوروبية في عام 1965 وقادهم بوندز إلى كأس الاتحاد الإنجليزي لعامي 1975 و1980.

كما ضمن هذا الفوز مكاناً للفريق في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. وذلك يعني أن النادي قد تأهل للمشاركة بكرة القدم الأوروبية للعام الثالث على التوالي لأول مرة في تاريخه.